В Словакии назвали способ снизить цены на газ в Европе

Фицо: восстановление транзита через Украину может снизить цены на газ в Европе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал мнение, что только восстановление транзита газа через Украину может привести к снижению цен на газ на европейском рынке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сегодня все осознаем, и говорят это именитые игроки, именитые аудиторские компании, что если что-то и может снизить цены на газ в европейском пространстве, так это только транзит через Украину и импорт газа через Украину и Словакию в Западную Европу», — сказал Фицо на пресс-конференции по итогам встречи с руководством словацкого энергооператора SPP.

Он отметил, что решение Украины прекратить транзит газа через свою территорию с 1 января привело к повышению цен на газ в Европе. По его мнению, восстановление транзита через Украину могло бы снизить цену на газ с нынешних €45 за мегаватт-час до €25 за мегаватт-час, что благоприятно отразилось бы на ценах на газ для домохозяйств в 2026 году.

1 апреля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна и Словакия вывели на полную мощность трубопровод, соединяющий две страны, ради увеличения поставок российского газа после прекращения его транзита через Украину.

Ранее на Западе сообщили о намерении Украины импортировать рекордные объемы газа из Европы.