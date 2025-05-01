В ГД назвали категорию россиян, которые могут получать 11 тысяч рублей ежемесячно

Для россиян, которые ухаживают за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, предусмотрена ежемесячная выплата в размере почти 11 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.

«С января 2025 года по указу президента [РФ] Владимира Путина любой родственник (или иной трудоспособный гражданин), который ухаживает за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, может подать заявление в Соцфонд о назначении выплаты (делать это нужно раз в год)», — сказала депутат.

Стенякина добавила, что раньше подобная выплата полагалась только родителям или опекунам ребенка с инвалидностью. Ее размер составлял 10 тысяч рублей. При этом для других помощников была предусмотрена выплата размером 1,2 тысячи рублей.

22 апреля глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, депутат Госдумы, и его коллега Яна Лантратова выступили с инициативой учредить орден и выплату за него для молодых многодетных родителей. Соответствующее предложение парламентарии направили в письме к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Ранее в Госдуме предупредили об изменениях в графике выплат пенсий.