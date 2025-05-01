Вашингтон и Киев создали инвестиционный фонд для восстановления Уркаины

Американский минфин сообщил на своем сайте о том, что Вашингтон и Кие создают общий инвестиционный фонд по восстановлению Украины.

Согласно заявлению ведомства, это поможет ускорить экономическое восстановление республики.

«Это соглашение ясно сигнализирует России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе», — отмечается в тексте документа.

Как там подчеркивается, ни одно государство или лицо, «которые финансировали или снабжали российскую военную машину», не сможет получить выгоду от восстановления Украины.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о редкоземельных металлах. Премьер Денис Шмыгаль в связи с этим объяснил, что страна сохранит полный контроль над своими недрами, природными ресурсами и инфраструктурой. Киев и Вашингтон на равноправной основе создадут инвестиционный фонд восстановления: обе стороны будут иметь в нем одинаковое право голоса. Взносы в фонд будут делать обе страны, а прибыль от его деятельности будет инвестироваться исключительно в Украину.

Ранее Киев предложил «механизм репараций» со стороны Москвы.