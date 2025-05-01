В России 30 мая введут новые лимиты на денежные переводы

В России можно будет упрощенно разово перевести не более 100 тыс. рублей

С 30 мая в России вводятся ограничения на размер разовых денежных переводов при упрощенной идентификации через специальные сервисы. Об этом сообщает «Российская газета».

По ныне действующему закону без открытия банковского счета и идентификации можно переводить лишь до 15 тыс. рублей. Для переводов больших сумм требуется упрощенная идентификация на основе паспортных данных. С 30 мая через специальные сервисы денежных переводов при такой форме идентификации можно будет разово отправлять не более 100 тыс. рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

По замыслу депутатов Госдумы, новая мера должна содействовать борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и выводом капитала за пределы Российской Федерации.

23 марта сообщалось, что объем денежных переводов из Российской Федерации в соседние страны снизился.

Ранее в Госдуме предложили новый способ защиты россиян от мошенников.