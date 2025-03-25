В ГД предложили новый способ защиты россиян от мошенников

Депутаты Госдумы (ГД) от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев предложили новый способ защиты россиян от мошенников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение парламентариев.

Депутаты предложили банкам использовать специальные кодовые слова в общении с клиентами. По их мнению, ответственным за составление перечня подобных слов необходимо сделать Центробанк.

Отмечается, что применять кодовые слова будет необходимо и в мобильных приложениях. Согласно инициативе депутатов, их следует использовать при просьбе клиента осуществить перевод денежных средств на счет третьего лица.

Даванков и Ткачев считают, что такие меры могут обезопасить россиян от финансовых злоумышленников.

До этого директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России доктор психологических наук, профессор Вера Никишина рассказала, что жертвами мошенников чаще всего становятся люди, которые соответствуют пяти критериям. Среди них пожилой возраст, снижение критики и высокий уровень доверчивости, высокая степень утомления и личная заинтересованность.

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