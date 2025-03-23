Денежные переводы из России в соседние страны сократились

Денежные переводы из РФ за рубеж упали почти по всем направлениям

За 11 месяцев объем денежных переводов из России в соседние страны снизился, следует из данных центральных банков стран Казахстана, Грузии, Армении и Азербайджана. Об этом пишет РБК.

Объем переводов в Армению сократился на 13%, в Казахстан — на 44%, в Грузию — на 65%.

Исключением стала Киргизия, по этому направлению был зафиксирован прирост на 12%, почти до $2,6 млрд долларов.

До этого газета «Ведомости» писала, что россиянам стали чаще предлагать удаленное оформление карт банков из стран Средней Азии — Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Это стало актуальным после того, как в Казахстане ужесточили правила выдачи платежных карт нерезидентам.

В казахском правительстве свое решение объяснили борьбой с использованием карт для незаконных целей. Известно, что в Таджикистане доступны карты Visa и UnionPay, в Киргизии есть Visa, в Узбекистане — Visa, Mastercard и UnionPay.

Ранее Центробанк Узбекистана ограничил число выдаваемых карт до 5 в одном банке.