В Кремле заявили о планах продлить обязательную продажу валютной выручки

Срок действия механизма обязательной продажи валютной выручки экспортерами планируется продлить. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Будет принято решение о продолжении действия этого инструмента. Вместе с тем востребованность этого механизма сейчас не столь велика», — сказал представитель Кремля.

Требования о продаже части выручки в валюте начали действовать в России с 16 октября 2023 года. В апреле 2024 года правительство РФ продлило работу механизма на год. Постановление действует до 30 апреля 2025 года.

В июле 2024 года правительство России смягчило требования об обязательной продаже валютной выручки, снизив порог с 60% до 40%. Соответствующее решение было принято с учетом стабилизации курса российской валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

Ранее экономист назвала критический для России курс доллара.