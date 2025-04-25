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Экономист назвала критический для России курс доллара

Экономист Капустина назвала курс доллара ниже 75 рублей критическим для РФ
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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина оценила влияние курса доллара на российскую экономику. В интервью агентству «Прайм» она отметила, что нынешний курс в районе 80 рублей за доллар, при заложенных в бюджете 96,5 рубля, создает дисбаланс, но не ведет к катастрофе.

«Российская бюджетная система адаптирована к волатильности», — подчеркнула она.

Критической отметкой Капустина назвала курс ниже 75 рублей.

«Длительное нахождение в этой зоне может вызвать дефицит бюджета и потребовать экстренных мер», — пояснила экономист.

Она также отметила, что возврат к уровню 30–40 рублей за доллар, как 10 лет назад, невозможен из-за структурных изменений в глобальной экономике.

«При таком укреплении рубля нефтегазовые доходы рухнули бы, что ударило по отраслям», — добавила эксперт.

25 апреля основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев заявил, что курс доллара поднимется до 90–95 рублей, евро — до 97–103 рублей, юаня — до 12–13 рублей в 2025 году, если дефицит российского бюджета продолжит расти такими же темпами.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.

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