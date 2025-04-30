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Глава TotalEnergies рассказал о судьбе долей компании в проектах в РФ

Участие TotalEnergies в проектах в РФ будет зависеть от соглашения по Украине
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Владимир Песня/РИА Новости

Судьба долей французской TotalEnergies в проектах в России будет зависеть от условий возможного соглашения Москвы и Киева. Такое заявление сделал глава энергетической компании Патрик Пуянне в ходе телеконференции, передает ТАСС.

Он отметил, что будущее долей TotalEnergies в проектах на территории РФ зависит от условий соглашения, которые на сегодня ему неизвестны.

Пуянне назвал «Ямал СПГ» флагманским и долгосрочным активом, «на котором мы продолжаем работать».

«Что касается остального, я думаю, что просто сложно делать какие-то прогнозы по геополитике. Поэтому я не могу сказать больше», — добавил глава TotalEnergies.

До этого Пуянне высказался о вероятности восстановления объемов поставок российского газа в ЕС.

В марте глава TotalEnergies заявил о возможности частичных поставок газа по «Северному потоку».

Ранее «Газпром» предупредил Европу о пустеющих хранилищах газа к следующей зиме.

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