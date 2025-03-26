Глава TotalEnergies не исключил возможность частичных поставок газа по «Северному потоку»

Глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ заявил, что не удивится, если неэксплуатирующиеся и частично поврежденные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» могут быть запущены в эксплуатацию. Его слова приводит Reuters.

«Я не удивлюсь, если два из четырех (газопроводов, — «Газета.Ru») возобновят работу, не четыре из четырех», — заявил он.

Три из четырех газопроводов Nord Stream были повреждены в результате взрывов, произошедших в 2022 году. Одна нитка газопровода осталась неповрежденной.

До этого газета Bild писала, что контроль над газопроводом «Северный поток — 2» могут передать под управление США для возобновления поставок российского газа в Европу. Германия рассматривается как основной бенефициар подобной сделки, с потенциальной выгодой для производителей сельскохозяйственной техники и сырьевых компаний.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о переговорах с США по вопросу «Северных потоков», подчеркнув взаимный интерес в обеспечении стабильных поставок энергоносителей в Европу.

Ранее Новак заявил, что экспорт энергоносителей по «Севпотокам» и «Дружбе» пока не актуален.