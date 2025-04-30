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Прибыль «Газпрома» за 2024 год выросла на четверть

Выручка «Газпрома» в 2024 году выросла на 25%, до 10,7 триллиона рублей
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Выручка «Газпрома» по МСФО в 2024 году выросла на 25%, до 10,7 триллиона рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов, пишет РИА Новости.

«В 2024 году выручка Группы Газпром выросла на 25% по сравнению с 2023 годом и составила 10,7 триллиона рублей. Рост выручки обеспечил каждый сегмент бизнеса Группы», — сообщил он.

Отмечается, что чистая прибыль (прибыль для акционеров) достигла 1,219 трлн рублей.

В марте сообщалось, что чистый убыток головной компании ПАО «Газпром» по итогам прошлого года составил 1,076 трлн рублей. Отмечается, что в 2023 году компания понесла чистые убытки в размере 695,57 млрд рублей.

14 марта агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных российских и европейских чиновников сообщило, что США обсуждают возможность будущего сотрудничества с ПАО «Газпром» при реализации международных проектов.

Ранее акции «Газпрома» упали после уничтожения станции «Суджа».

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