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В ЕС заявили о стратегическом значении СПГ

Фон дер Ляйен: импорт СПГ из США имеет стратегическое значение для ЕС
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Depositphotos

Импорт в Евросоюз (ЕС) сжиженного природного газа (СПГ) из США является стратегически важным. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Мы не забыли, как США немедленно вмешались, поставив СПГ, когда он нам понадобился во время кризиса. И как мы получили <...> газ из Норвегии. Эти энергетические партнерства, включая импорт СПГ из США, по-прежнему имеют стратегическое значение для Евросоюза», — сказала она.

До этого агентство Reuters сообщало, что в Евросоюзе отказались от запрета на импорт российского сжиженного природного газа в рамках будущих санкций.

Чиновники отказались от подобного шага из-за сопротивления со стороны руководства ряда стран — членов ЕС. Подчеркивается, что европейские власти испытывают неуверенность в альтернативных источниках энергии и хотят сохранить сильную позицию в переговорах с США.

В апреле сообщалось, что США обогнали Россию в объемах поставок сжиженного природного газа в Европу в первом квартале 2025 года. Американский импорт СПГ в Евросоюз составил 18 млрд куб. м по сравнению с 10 млрд куб. м из России.

Ранее «Газпром» предупредил Европу об опустевших хранилищах газа к следующей зиме.

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