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Бербок призвала не допустить реанимации «Северных потоков»

Бербок: Евросоюз не должен допустить реанимации газопровода «Северный поток – 2»
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Michael Ukas/Global Look Press

Уходящая с поста министра иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европейский союз (ЕС) не должен допустить реанимации газопровода «Северный поток – 2». Об этом пишет Bloomberg.

«Отказ от реактивации «Северного потока — 2» — это наша лучшая самозащита. Сплоченность Европейского Союза — это наша страховка жизни, и об этом всегда следует серьезно думать», — сказала Бербок.

Как пишет Bloomberg, так глава МИД ФРГ прокомментировала разговоры о том, что прекращение конфликта на Украине может привести к возобновлению поставок газа из России в Европу.

26 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о переговорах с США по вопросу «Северных потоков», подчеркнув взаимный интерес в обеспечении стабильных поставок энергоносителей в Европу.

Глава российского внешнеполитического ведомства выразил надежду на использование Вашингтоном своего влияния для предотвращения полного отказа европейских стран от российского газа. Кроме того, Лавров отметил, что текущая ситуация приводит к значительному удорожанию энергоресурсов для европейского бизнеса.

В свою очередь немецкая газета Ostsee Zeitung со ссылкой на источники написала, что на складах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания в Германии хранится достаточное количество труб для незатратного по времени и деньгам ремонта «Северного потока» и «Северного потока — 2».

Ранее Бербок дала совет Трампу перед уходом с поста главы МИД Германии.

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