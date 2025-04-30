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Стало известно, когда закроют сделку о приобретении «Азбуки вкуса» «Магнитом»

Сделку о приобретении «Магнитом» акций «Азбуки вкуса» закроют после решения ФАС
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Сделка, касающаяся приобретения ретейлером «Магнит» контрольного пакета акций сети магазинов «Азбука вкуса», будет закрыта после ее согласования Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление «Магнита».

В сообщении уточняется, что ретейлер получит контрольный пакет долей в уставном капитале ООО «Городской супермаркет» — управляющей компании «Азбуки вкуса» — только после выполнения ряда условий. Стороны уже согласовали эти условия, но о чем именно идет речь, в данный момент неизвестно.

30 апреля в пресс-службе «Магнита» рассказали, что ретейлер решил приобрести контрольный пакет акций сети магазинов «Азбука вкуса». Ожидается, что сделка будет осуществлена через основное операционное дочернее общество — АО «Тандер».

Как отметили в «Магните», руководство компании не планирует как-либо менять бренд «Азбуки вкуса». Кроме того, ретейлер намерен сохранить ключевых менеджеров ее управленческой команды.

В конце марта председатель правительства Республики Саха Кирилл Бычков сообщил, что «Магнит» планирует открыть магазины на территории региона и в других частях Дальнего Востока. По его словам, первые торговые точки должны появиться в 2026 году.

Ранее суд в Краснодарском крае оштрафовал «Магнит» за использование песни «Нас не догонят».

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