«Магнит» запустил свой бренд на Дальнем Востоке

Сеть гипермаркетов «Магнит» планирует расширяться на Якутию и другие регионы Дальнего Востока. Об этом сообщил председатель правительства Якутии Кирилл Бычков в своем Telegram-канале.

«Это важный шаг для развития потребительского рынка в нашей республике. Первые магазины компания планирует открыть уже в 2026 году», — подчеркнул чиновник.

Соглашение о развитии торговли было подписано правительством Республики Саха (Якутия) и владеющим «Магнитом» акционерным обществом «Тандер». Сейчас в регионе преобладает местная торговая инфраструктура. Предполагается, что появление федеральной сети создаст «здоровую конкурентную среду» и положительно скажется на качестве обслуживания и ценовой политике в Якутии.

До сих пор ни в одном из регионов Дальнего Востока магазинов «Магнит» не было.

В 2024 году сеть гипермаркетов «Магнит» впервые запустила франшизу.

Передача бренда проходит по модели обратной франшизы. Партнеры могут использовать бизнес-модель «Магнита» и использовать его вывеску в качестве вознаграждения за строительство магазина на площади от 50 до 1 тыс. кв. м. Франчайзи будут выступать в качестве «агентов» по реализации товаров «Магнита» и отвечать за операционное управление магазинами взамен на комиссию с продаж.

Ранее ФАС решила проверить «Магнит», «Пятерочку» и других ретейлеров из-за стоимости яиц.