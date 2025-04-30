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Стало известно о приобретении контрольного пакета акций «Азбуки вкуса» крупным российским ретейлером

«Магнит» приобретет контрольный пакет акций «Азбуки вкуса»
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» приобретет контрольный пакет акций сети магазинов «Азбука вкуса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

«Магнит» объявляет о приобретении <...> контрольного пакета долей в уставном капитале ООО «Городской супермаркет» (далее «Азбука вкуса»), под управлением которого находятся магазины сегмента премиальной розницы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сделка будет осуществлена через основное операционное дочернее общество — АО «Тандер». Сделку закроют после получения согласования от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и выполнения прочих условий, согласованных сторонами.

«Магнит» намерен сохранить бренд сети магазинов и ключевых менеджеров управленческой команды.

Ранее суд оштрафовал «Магнит» за использование песни «Нас не догонят».

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