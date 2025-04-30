Стало известно о приобретении контрольного пакета акций «Азбуки вкуса» крупным российским ретейлером

Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» приобретет контрольный пакет акций сети магазинов «Азбука вкуса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

«Магнит» объявляет о приобретении <...> контрольного пакета долей в уставном капитале ООО «Городской супермаркет» (далее «Азбука вкуса»), под управлением которого находятся магазины сегмента премиальной розницы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сделка будет осуществлена через основное операционное дочернее общество — АО «Тандер». Сделку закроют после получения согласования от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и выполнения прочих условий, согласованных сторонами.

«Магнит» намерен сохранить бренд сети магазинов и ключевых менеджеров управленческой команды.

Ранее суд оштрафовал «Магнит» за использование песни «Нас не догонят».