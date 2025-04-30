Цена нефти марки Brent опустилась ниже $63 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE опустилась до $62,89 (-1,81%) за баррель впервые с 11 апреля. Об этом пишет ТАСС.

Нефть марки WTI с поставкой в июне подешевела до $59,98 (-2,72%) за баррель, отметило агентство.

25 апреля американское агентство Bloomberg писало, что российские нефтяные компании ускорили бурение новых нефтяных скважин до пятилетнего максимума. Журналисты отметили, что это произошло на фоне возможного ослабления ограничений на добычу нефти со стороны ОПЕК+. Сейчас уровень активности, по данным агентства, более чем на треть превышает показатели начала 2022 года.

По словам Рональда Смита из Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners, текущая буровая активность говорит о возможности России довести добычу нефти и конденсата до 11–11,5 млн баррелей в сутки. Эксперт отметил, что аналогичный уровень фиксировался в 2016 году.

До этого эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что в настоящее время нет предпосылок для падения биржевых цен на нефть до нулевых или отрицательных значений, как это случилось в 2020 году с маркой WTI. По его словам, торговые войны могут привести к снижению объема потребления нефтепродуктов. Также негативное влияние могут оказать снижение спроса на сырье и увеличение добычи, подчеркнул экономист.

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