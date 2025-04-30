Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $63 за баррель

ТАСС: цена нефти марки Brent впервые с 11 апреля опустилась ниже $63 за баррель
close
Shutterstock

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE опустилась до $62,89 (-1,81%) за баррель впервые с 11 апреля. Об этом пишет ТАСС.

Нефть марки WTI с поставкой в июне подешевела до $59,98 (-2,72%) за баррель, отметило агентство.

25 апреля американское агентство Bloomberg писало, что российские нефтяные компании ускорили бурение новых нефтяных скважин до пятилетнего максимума. Журналисты отметили, что это произошло на фоне возможного ослабления ограничений на добычу нефти со стороны ОПЕК+. Сейчас уровень активности, по данным агентства, более чем на треть превышает показатели начала 2022 года.

По словам Рональда Смита из Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners, текущая буровая активность говорит о возможности России довести добычу нефти и конденсата до 11–11,5 млн баррелей в сутки. Эксперт отметил, что аналогичный уровень фиксировался в 2016 году.

До этого эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что в настоящее время нет предпосылок для падения биржевых цен на нефть до нулевых или отрицательных значений, как это случилось в 2020 году с маркой WTI. По его словам, торговые войны могут привести к снижению объема потребления нефтепродуктов. Также негативное влияние могут оказать снижение спроса на сырье и увеличение добычи, подчеркнул экономист.

Ранее россиян предупредили о росте цен на бензин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами