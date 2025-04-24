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Россиян предупредили о росте цен на бензин

Владелец «АЛЬЯНС ТРАКС» Иванов: цены на бензин вырастут на 3% в мае
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BigTunaOnline/Shutterstock/FOTODOM

Цены на бензин в мае на российских заправках вырастут на 3% по сравнению с текущим уровнем, спрогнозировал для «Газеты.Ru» владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов.

«В мае ожидаем рост цен на бензин до 3% и больше от нынешнего уровня в связи с продолжающимися сезонными явлениями. Рост цен на бензин в конце апреля и мае — ожидаемое явление, связанное в первую очередь с сезонными факторами. Начало посевной кампании, особенно активной в южных регионах страны, традиционно увеличивает спрос на топливо, прежде всего на дизель, но и на бензин. Весенне-летний период каждый год сопровождается усилением потребления, что при ограниченном объеме предложения закономерно ведет к росту цен», — отметил Иванов.

По его словам, дополнительное давление на российский рынок оказывают внешнеэкономические условия — сложности с экспортом нефти из-за санкций и удлинения логистических маршрутов заставляют нефтяные компании частично компенсировать убытки на внутреннем рынке. Иванов уточнил, что при этом внутренние склады переполнены зимним топливом, которое необходимо реализовать, чтобы не создавать запасы сверх нормы. Такая ситуация усиливает нестабильность в ценообразовании, подытожил эксперт. Он заключил, что в текущих условиях рост цен на топливо в пределах одного рубля за литр выглядит вполне обоснованным, особенно в регионах с высокой транспортной нагрузкой и активной хозяйственной деятельностью.

23 апреля литр АИ-92 на московских заправках стоил 56,8 рубля, АИ-95 — 63,04 рубля.

Ранее был спрогнозирован уровень инфляции в мае.

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