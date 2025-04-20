Экономист заявил об отсутствии предпосылок для падения цен на нефть ниже нуля

Экономист Юшков: предпосылок для падения мировых цен на нефть ниже нуля нет

В настоящее время нет предпосылок для падения биржевых цен на нефть до нулевых или отрицательных значений, как это случилось в 2020 году с маркой WTI. Об этом РИА Новости заявил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Нынешние условия не располагают к повторению подобной истории. Они характеризуются тем, что цена может постепенно снижаться довольно глубоко, но не в минус уходить, из-за того что могут сложиться две противоположные тенденции», — сказал эксперт.

Юшков добавил, что торговые войны могут привести к снижению объема потребления нефтепродуктов. Также негативное влияние могут оказать снижение спроса на сырье и увеличение добычи, подчеркнул экономист.

14 апреля аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs Group понизили свой прогноз мировых цен на нефть. Как считают эксперты, баррель эталонной североморской нефти Brent в 2025 году опустится до $63. До этого в банке считали, что по итогам года стоимость снизится лишь до $69 за баррель.

Ранее в МИД заявили, РФ готова обеспечить Китай нефтью на фоне снижения импорта из США.