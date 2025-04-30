В Госдуме рассказали о получении пенсионерами пенсий за май

Майская пенсия будет выплачена российским пенсионерам 29 и 30 апреля. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы РФ Алексей Говырин.

Парламентарий напомнил, что в этом году перенос выплат затрагивает тех, чья дата перечисления приходится на 1–5 мая. Первые два дня месяца являются нерабочими, в этот период приостановлены банковские расчеты и выдача наличных.

Пенсионеры, которым выплаты положены 9–11 мая, получат их 5–7 мая. После 12 мая платежный цикл станет обычным.

Говырин подчеркнул, что Социальный фонд России заранее вносит изменения в платежный календарь, позволяющие пенсионерам без задержек получать деньги во время праздников.

29 апреля сообщалось, что министерство труда и социальной защиты России подготовило законопроект, предусматривающий выплату участникам частных военных компаний двух пенсий.

В тот же день депутат Московской областной думы Анатолий Никитин назвал профессии, позволяющие получать большую пенсию.

В Госдуме объяснили, как при расчете пенсии учитывается советский стаж.