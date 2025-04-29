Минтруд предложил выплачивать участникам ЧВК две пенсии

Министерство труда и социальной защиты России подготовило законопроект, предусматривающий выплату участникам частных военных компаний двух пенсий. Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно документу, участники ЧВК получат право на одновременное получение двух пенсий, в том числе пенсии по инвалидности вследствие военной травмы.

Минтруд пояснил, что в части пенсионного обеспечения участники ЧВК будут приравнены к другим участникам СВО, а также ополченцам Донбасса.

В феврале ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал, что каждый год участия в специальной военной операции засчитывается в стаж страховой пенсии за два года. А наличие продолжительного стажа (42 года для мужчин, 37 лет для женщин) дает право на получение страховой пенсии на два года раньше обычного срока, сказал эксперт. Кроме того, каждый год участия в СВО увеличивает количество пенсионных коэффициентов на 3,6. От этого показателя зависит размер пенсии, напомнил экономист. Также участникам спецоперации положены различные льготы и выплаты, добавил эксперт.

Ранее Минобороны изменило правила выплат бойцам СВО за увечья.