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Минтруд предложил выплачивать участникам ЧВК две пенсии

Минтруд предложил дать участникам ЧВК право на получение двух пенсий
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Depositphotos

Министерство труда и социальной защиты России подготовило законопроект, предусматривающий выплату участникам частных военных компаний двух пенсий. Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно документу, участники ЧВК получат право на одновременное получение двух пенсий, в том числе пенсии по инвалидности вследствие военной травмы.

Минтруд пояснил, что в части пенсионного обеспечения участники ЧВК будут приравнены к другим участникам СВО, а также ополченцам Донбасса.

В феврале ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал, что каждый год участия в специальной военной операции засчитывается в стаж страховой пенсии за два года. А наличие продолжительного стажа (42 года для мужчин, 37 лет для женщин) дает право на получение страховой пенсии на два года раньше обычного срока, сказал эксперт. Кроме того, каждый год участия в СВО увеличивает количество пенсионных коэффициентов на 3,6. От этого показателя зависит размер пенсии, напомнил экономист. Также участникам спецоперации положены различные льготы и выплаты, добавил эксперт.

Ранее Минобороны изменило правила выплат бойцам СВО за увечья.

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