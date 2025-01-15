Запросы россиян к уровню МРОТ за год выросли на треть

SuperJob: за год запросы россиян к уровню МРОТ возросли на треть

За год федеральный МРОТ прибавил 16,6% и в настоящий момент составляет 22440 рублей, однако россияне уверены, что этого недостаточно. Это показало исследование SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По мнению москвичей, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в столице должен быть в среднем 61800 рублей в месяц. Это самые высокие ожидания среди мегаполисов России. Сейчас МРОТ в Москве составляет 32916 рублей, что почти в два раза меньше желаемого уровня. По сравнению с декабрем 2023 года запросы москвичей к размеру минимальной оплаты труда выросли на 36%.

На второй позиции расположился Хабаровск, где жители хотели бы видеть минимальный размер оплаты труда на уровне 59000 рублей в месяц. Это на 35% больше, чем запросы в декабре 2023 года.

Третье место занял Санкт-Петербург. В этом городе желаемый МРОТ составляет 58500 рублей (ожидания за год выросли на 36%). Фактический же размер МРОТ в Санкт-Петербурге — 28750 рублей.

В топ-5 городов с самыми высокими ожиданиями по МРОТ, кроме двух столиц и Хабаровска, также вошли Владивосток (55800 рублей в месяц) и Краснодар (55300 рублей).

Относительно скромные запросы к МРОТ — в Нижнем Новгороде и Ижевске (по 48000 рублей в месяц), а также в Кирове (49200 рублей), Волгограде (49300 рублей), Астрахани (49400 рублей) и Пензе (49500 рублей).

Самый высокий темп прироста ожиданий к МРОТ за год (плюс по 38%) — в Казани (55100 рублей), Тольятти (52000 рублей) и Оренбурге (51900 рублей). На 37% выросли запросы в Краснодаре (55300 рублей), Омске (54800 рублей) и Саратове (53500 рублей).

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