СМИ сообщили о рекордных объемах реэкспорта американского СПГ Китаем

Китай в апреле реэкспортировал рекордные 160 тыс. т американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler.

Как говорится в сообщении, данный объем СПГ эквивалентен 7,7% от общего импорта за месяц, и наращивание реэкспорта может быть вызвано слабым внутренним спросом вследствие мягкой зимы и больших запасов, а также введением США импортных пошлин. КНР также может выиграть от повышения цен за рубежом, отмечается в публикации.

15 апреля посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что в 2025 году Китай нарастит покупку СПГ в России. Он отметил, что две страны используют при расчетах за энергоресурсы национальные валюты. Дипломат уточнил, что 90% расчетов осуществляются в рублях.

8 апреля представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сообщила, что ЕС готов продолжать наращивать импорт сжиженного природного газа из Соединенных Штатов.

Ранее в Италии заявили, что американский СПГ вредит Европе.