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Евросоюз согласился нарастить импорт СПГ из США по требованию Трампа

Еврокомиссия: Евросоюз готов нарастить импорт СПГ из США по требованию Трампа
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Depositphotos

Европейский союз готов продолжать наращивать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, передает РИА Новости.

«Половина нашего СПГ уже идет из США, но мы готовы и дальше вести переговоры для увеличения импорта», — сказала она.

Также Итконен отметила, что в Евросоюзе стремятся «отказаться от российских энергоносителей, и США являются важным партнером в диверсификации поставок в ЕС».

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский союз обязан взять на себя обязательство по покупке у Соединенных Штатов энергоносителей. По его словам, это необходимо для ликвидации торгового дефицита с объединением, который сейчас составляет $350 млрд.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), в марте в газотранспортную систему Евросоюза поступили рекордные объемы сжиженного природного газа. По итогам прошлого месяца потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 12,7 млрд кубов — это на 17% больше, чем в феврале, и на 19% больше, чем в марте 2024 года. Данные показатели стали рекордными за всю историю. Предыдущий максимум был зафиксирован в мае 2023 года — 12,2 млрд кубических метров.

Ранее «Газпром» предупредил Европу об опустевших хранилищах газа к следующей зиме.

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