В Италии заявили, что американский СПГ вредит Европе

Американский сжиженный природный газ (СПГ) негативно сказывается на экологии Европейского союза, заявил член Европарламента от Италии Дарио Тамбуррано. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на письмо парламентария.

«Выбросы CO2-эквивалента при транспортировке СПГ из США в Европу на 28% превышают выбросы углерода, поскольку метан выделяется в атмосферу на протяжении всего жизненного цикла СПГ», — отметил Тамбуррано.

Кроме того, при использовании СПГ происходит выброс порядка 450 тыс. тонн CO2-эквивалента, что значительно превышает показатели от использовании другого топлива, добавил спикер.

В своем письме Тамбуррано задает вопрос Еврокомиссии, интересуясь, является ли отказ от СПГ одним из ключевых шагов на пути к углеродной нейтральности ЕС.

Европа активно закупает СПГ не только у США, но и у России. По итогам первого полугодия доля российского сжиженного природного газа в импорте ЕС составила 20%. На американское топливо пришлось 45% всех поставок СПГ в регион.

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