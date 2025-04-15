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Китай увеличит покупку СПГ у РФ в 2025 году

Посол КНР Ханьхуэй: Китай увеличит покупку российского СПГ в 2025 году
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году Китай нарастит покупку сжиженного природного газа (СПГ) в России. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, передает ТАСС.

«Я точно знаю, что покупателей очень много. Они обращаются с такой просьбой, мы старались как посольство помогать устанавливать контакты с российскими поставщиками», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Посол КНР рассказал, что Россия и Китай используют при расчетах за энергоресурсы национальные валюты. Он уточнил, что 90% расчетов осуществляются в рублях.

В феврале министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай закупает газ у России в интересах своего народа и считает санкции бесполезными.

В 2024 году экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России увеличился на 4% по сравнению с показателем 2023 года. В прошлом году РФ экспортировала 33,6 млн тонн, в то время как прошлый максимальный показатель был зафиксирован в 2022-м и составил 32,9 млн т.

Ранее в Европе начали искать способ окончательно разорвать газовые контракты с РФ.

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