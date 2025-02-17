В ЦБ рассказали, может ли «сгореть» цифровой рубль

Директор департамента национальной платежной системы Центробанка России Алла Бакина в эфире Первого канала заявила, что цифровой рубль не имеет срока давности.
«Цифровой рубль не имеет никакого срока давности, человек вправе потратить эти деньги тогда, когда посчитает нужным», — сказала она
По ее словам, цифровые рубли не могут «сгореть».
«Это фейк и не соответствует действительности, это ни в одном законе не написано», — добавила Бакина.
Также она подчеркнула, что слухи о принудительном переводе всех бюджетных выплат и других в цифровой рубль не соответствуют действительности.
11 февраля «Российская газета» написала о том, что в России обсуждается возможность использования цифрового рубля для выплат социальных пособий. В Центробанке, в свою очередь, заявили, что массовое использование цифровых рублей может начаться во второй половине нынешнего года.
Ранее ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль.