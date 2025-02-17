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В ЦБ рассказали, может ли «сгореть» цифровой рубль

В Центробанке заявили, что цифровой рубль не «горит» и не станет обязательным
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Директор департамента национальной платежной системы Центробанка России Алла Бакина в эфире Первого канала заявила, что цифровой рубль не имеет срока давности.

«Цифровой рубль не имеет никакого срока давности, человек вправе потратить эти деньги тогда, когда посчитает нужным», — сказала она

По ее словам, цифровые рубли не могут «сгореть».

«Это фейк и не соответствует действительности, это ни в одном законе не написано», — добавила Бакина.

Также она подчеркнула, что слухи о принудительном переводе всех бюджетных выплат и других в цифровой рубль не соответствуют действительности.

11 февраля «Российская газета» написала о том, что в России обсуждается возможность использования цифрового рубля для выплат социальных пособий. В Центробанке, в свою очередь, заявили, что массовое использование цифровых рублей может начаться во второй половине нынешнего года.

Ранее ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль.

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