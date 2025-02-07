ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Цифровыми рублями, начисленными в качестве пенсии, можно будет расплатиться за товары в магазине и подарить любимому внуку, не платя за это никаких комиссий, заявилив Банке России в ответна вопрос «Как объяснить бабушке, что такое цифровой рубль?».

В соответствии с пояснением регулятора, монеты и купюры, лежащие в кошельке — это наличные, деньги, хранящиеся на вкладе в банке — это безналичные. «Цифровой рубль в этом случае будет «работать» как наличные (без комиссий), но в цифровом виде (как безналичные)»,

В Центробанке подчеркнули, что в некоторых банках за перевод денег на карту «любимого внука» могут взымать комиссию, но с цифровыми рублями такого не случится.

В первой половине декабря президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» сообщил, что цифровой рубль будет использоваться в расчетах в рамках бюджета со следующего года.

В конце января исследование Anketolog.ru показало, что абсолютное большинство (93%) россиян уже слышали о новой форме отечественной валюты — цифровом рубле. Из них 21% респондентов хорошо знают, что такое цифровой рубль. Половина (54%) опрошенных считают, что цифровой рубль сможет частично заменить наличные деньги, а 7% полагают, что замена будет полной.

Ранее в России произошел всплеск распространения мифов о цифровом рубле.