Бразилия в рамках председательства в БРИКС посодействует разработке платежных систем

Бразилия в рамках председательства в БРИКС в течение 2025 года намерена содействовать разработке платежных систем сообщества, заявил президент южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, бразильская сторона во время своего представительства в БРИКС планирует создать полностью прозрачные и безопасные платежные системы.

До этого академик РАН Сергей Глазьев заявил, что создание единой валюты стран БРИКС и общей товарной биржи с большими ликвидными резервами позволит обеспечить стабильные и прозрачные условия ценообразования. Особенно с учетом того, что после того, как у России заморозили валютные активы, страны копят резервы в других ценностях. Однако, по мнению экономиста, проект единой валюты БРИКС не развивается из-за того, что соответствующие указания «саботируют» Центробанк и Минфин.

Глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что на сегодняшний день вопрос создания новой единой валюты стран — членов БРИКС пока не лежит на повестке дня. По его словам, большая потребность сегодня есть в создании альтернативной финансовой-расчетной платежной системы, в которой страны могли бы использовать свои нацвалюты, в том числе цифровые финансовые активы.

Ранее создание платежной системы БРИКС назвали жизненной необходимостью.