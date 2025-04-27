Лавров прилетел в Бразилию для участия в совещании глав МИД стран БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Бразилию для участия в полноформатном совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, которое состоится 28–29 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предстоящая встреча станет хорошей возможностью для предметного и углубленного обсуждения актуальных вопросов международной повестки дня, урегулирования кризисов и конфликтов, перспектив совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли государств мирового большинства. По ее словам, дипломаты также обсудят ход реализации договоренностей лидеров государств БРИКС и наметят дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства.

В 2025 году Бразилия председательствует в БРИКС.

26 февраля президент этой южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что его страна в рамках председательства в объединении в течение 2025 года намерена содействовать разработке платежных систем сообщества.

Ранее на Западе раскрыли стратегическую цель БРИКС, которую поставила Россия.