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В Турции призвали снять санкции с банковского сектора России

РИА Новости: Турция считает необходимым снятие санкций с банковского сектора РФ
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Depositphotos

Турция считает, что снятие санкций с банковского сектора России становится необходимостью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Думаю, это (снятие санкций. — «Газета.Ru») становится необходимостью. Это может способствовать увеличению инвестиций и укреплению экономических связей между Россией и Турцией, да и в регионе в целом. К сожалению, пока проблема остается», — сказал источник.

В январе турецкий эксперт Энгин Озер заявил, что переход на криптовалюту в торговых отношениях между Россией и Турцией может помочь странам преодолеть санкции Запада. Аналитик напомнил, что турецкие банки не принимают денежные переводы от российских компаний из-за угрозы западных рестрикций.

В марте американская торговая палата в России (AmCham Russia) предложила снять санкции со сфер авиации, банков и возобновить экспорт предметов роскоши. По этому вопросу AmCham Russia объединяет усилия с Франко-Российской торгово-промышленной палатой.

Ранее Трамп пригрозил России банковскими санкциями.

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