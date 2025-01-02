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Эксперт раскрыл, как Россия может преодолеть санкции США

Аналитик Озер: криптовалюта может помочь России и Турции обойти санкции США
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Virginia Mayo/AP

Переход на криптовалюту в торговых отношениях между Россией и Турцией может помочь странам преодолеть санкции Запада. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий эксперт Энгин Озер.

«Осуществление торговли между двумя странами посредством единой криптовалюты упрощает работу механизма контроля. Несомненно, этот закон будет способствовать росту турецко-российской торговли», — подчеркнул он.

Турецкий аналитик напомнил, что банки в Турции не принимают денежные переводы от компаний из России из-за угрозы западных санкций.

При этом, как считает Озер, переводы в криптовалютаах проходят быстрее, разница в курсе меньше, а комиссионные сборы намного меньше, чем при торговле посредством классической системы SWIFT.

В середине декабря Турция подала заявки в США на выход из санкционного списка по российскому Газпромбанку.

Анкара пытается добиться от Вашингтона согласия на проведение сделок по закупке газа через российский банк, в противном случае санкции против него отрицательно скажутся на энергобезопасности Турции, уточнил министр энергетики и природных ресурсов республики Альпарслан Байрактар.

Ранее в ЕС понадеялись, что США смягчат санкции против Газпромбанка.

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