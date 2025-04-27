Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии предупредили, что торговая война США и Китая навредит иностранным компаниям

FT: иностранным компаниям грозит двойной удар от торговой войны США и КНР
close
Mark Schiefelbein/AP

Иностранные компании, работающие в Китае, сталкиваются с двойными пошлинами из-за торгового конфликта между США и КНР. Об этом пишет Financial Times (FT), ссылаясь на экспертов и данные китайской таможни.

Предприятия с иностранными инвестициями обеспечивают почти треть торгового оборота Китая. Например, Apple и Tesla зависят от китайских заводов, а другие фирмы закупают здесь сырье для экспорта. Однако из-за высоких тарифов бизнес вынужден платить пошлины дважды: при ввозе материалов в Китай и при отправке товаров в США.

«Сначала платим Китаю за импорт, затем США за экспорт. Это бьет по прибыли», — объясняет Хэйвай Тан, экономист из Университета Гонконга.

До этого Китай отменил ответные пошлины на импорт ряда полупроводников американского производства.

23 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон снизит таможенные пошлины в отношении китайских товаров, однако ставка при этом не будет нулевой. Глава Белого дома назвал ныне существующие суммарные пошлины на товары из КНР очень высокими.

Ранее компании из КНР придумали, как избежать высоких пошлин США.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами