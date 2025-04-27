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Компании из КНР придумали, как избежать высоких пошлин США

SCMP: китайские фирмы начали переносить производства в США из-за высоких пошлин
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Kin Cheung/AP

Компании из КНР начали переносить производства на американские площадки, чтобы избежать высоких таможенных пошлин на ввоз своей продукции в США. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

В материале приводится комментарий главы консалтинговой фирмы, помогающей китайским предприятиям локализовать производства на территории США, Чжу Нина. По словам специалиста, за последние четыре месяца его компания получила как минимум 100 запросов по релокации бизнеса. В 2024 году примерно такое же количество обращений поступило за все время — с января по декабрь.

Как отметили предприниматели из КНР, они не могут позволить себе «потерять» американский рынок.

Владелец бизнеса по производству подарков в Восточном Китае Райан Чжоу заявил, что 95% поступающих его компании заказов приходятся на США. В свою очередь, руководитель фирмы по производству электронных компонентов Лео Ли признал, что расходы компании существенно увеличатся в случае ее переноса на американские площадки. Однако это все равно будет выгоднее, чем платить таможенные пошлины в размере 145%.

Также ситуацию прокомментировал основатель консалтинговой фирмы Chem1 Е Инминь. Он подчеркнул, что строительство заводов в США является «особенно логичным шагом» для китайских нефтехимических предприятий. Причина заключается в том, что даже относительно низкие пошлины в размере 10% могли бы сильно повлиять на бизнес.

Ранее Трамп пообещал снизить пошлины на товары из КНР.

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