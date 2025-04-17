«Победителей не будет»: стало известно, как торговая война США ударит по России

Развязанная властями США торговая война чревата падением цен на сырье. При этом 75% российского экспорта приходится на этот сегмент экономики, отметил глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Это может привести к проблемам с бюджетом, предупредил он в беседе с НСН.

На фоне торговых войн ожидаются рецессии и просадки мировой торговли, специалистам стало сложно делать точные прогнозы, отметил Остапкович. Однако в одном, по его словам, мнения сходятся – плюсов можно не ждать.

«Куда вырулит вся эта торговая война? Победителей в ней не будет. Если будет падать мировая экономика, будут падать цены на нефть, газ, металлы. А у нас 75% российского экспорта составляют именно сырьевые товары», — пояснил эксперт, добавив, что это грозит проблемами бюджетного характера.

На фоне этого рост экономики останется в пределах 1,8–2,1%, считает Остапкович.

Что касается толчка для развития российской экономики, то им может стать отмена санкций, хотя к «фундаментальному и космическому» росту это не приведет, считает эксперт. Среди основных рестрикций он выделил приостановку импорта высокотехнологичной продукции из стран Европы, а также запрет на трансграничные расчеты и блокировку SWIFT.

«Главное, чтобы сняли эти две санкции», — подчеркнул экономист.

Помним, в начале апреля власти США ввели новую систему таможенных пошлин, по которой базовая ставка на импортные товары составляет 10%. Для некоторых государств этот показатель намного выше, тарифы на китайские товары в итоге достигли 145%. Китай ответил на этот шаг повышением пошлин на продукцию США до 125%. Ответы на вопросы, кто победит в противостоянии между Китаем и США и какие последствия ждут Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ТПП оценили влияние торговых войн на курс доллара.