Минэкономразвития оценило риски и возможности глобальной торговой войны для России

Минэкономразвития России назвало ключевые риски и потенциальные преимущества для страны на фоне возможной глобальной торговой войны. Об этом сообщил представитель ведомства, слова которого передает ТАСС.

С одной стороны, основными угрозами являются замедление мировой экономики и снижение спроса на российский экспорт, включая нефть и другие традиционные товары. С другой — конфликты между крупными игроками могут открыть для России новые возможности. Например, удешевление логистики из-за падения индексов контейнерных перевозок, а также замещение американских товаров на китайском рынке.

«Риски связаны с замедлением спроса, но есть и плюсы — логистика дешевеет, а ниши освобождаются. Например, Китай ищет альтернативы США. Торговые войны могут усилить конкуренцию на рынках третьих стран. Китаю придется перенаправлять товары, что создаст новые вызовы и возможности для РФ», — пояснил представитель министерства.

2 апреля Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят США уменьшить таможенные пошлины.