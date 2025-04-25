Набиуллина рассказала, когда начнется перелом в годовой инфляции

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что перелом в годовой инфляции в России придется на май текущего года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По ее словам, затем начнется замедление инфляции.

Центробанк в пятницу, 25 апреля, в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Банк России объяснил свое решение тем, что текущее инфляционное давление продолжает уменьшаться, хотя и остается высоким. А увеличение внутреннего спроса до сих пор заметно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста. Данное решение российского регулятора совпало с прогнозом финансового рынка. Сохранение ключевой ставки неизменной «Газете.Ru» спрогнозировали экс-глава ЦБ Сергей Дубинин и пять экономистов.

Ранее аналитик рассказал, когда ЦБ может начать снижать ключевую ставку.