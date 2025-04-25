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В Госдуме призвали дарить россиянам на годовщины свадеб акции крупных компаний

В ГД призвали на годовщины свадеб дарить россиянам акции «Алросы» и «Роснефти»
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Depositphotos

В России необходимо ввести новую меру поддержки института семьи и начать дарить супругам на годовщины свадеб акции крупных сырьевых компаний страны – таких, как «Алроса», «Роснефть» и «Транснефть». С такой инициативой к главе Росимущества Вадиму Яковенко обратились депутаты Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков, Ярослав Самылин и Антон Ткачев, передает 360.ru со ссылкой на документ.

В своем письме депутаты напомнили, что в России особое внимание уделяется стратегии по реализации мер в семейной и демографической политике, которая утверждена на срок до 2036 года. Она направлена на укрепление брачных союзов и продвижение традиционных ценностей, что особенно важно в свете того, что в стране число браков снижается, а разводов – растет.

В этом направлении нужны новые меры – например, семейных россиян следует поддержать хорошими подарками на годовщины свадеб в виде акций крупных компаний, заявили парламентарии. Так, на бриллиантовую свадьбу (60 лет) они призвали дарить акции «Алросы», на 50 лет – «Роснефти» или «Транснефти».

Депутаты назвали ценные бумаги этих компаний «важным символическим подарком», способным подчеркнуть значимость долгосрочных семейных отношений.

Напомним, до этого депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект о материальном поощрении россиян за длительный брак. Согласно инициативе, к юбилеям семейной жизни гражданам будут выплачивать по тысяче рублей за каждый год совместной жизни: 30 тысяч — за 30 лет, 40 тысяч — за 40, 50 тысяч — за 50 и так далее.

При этом председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призвала призвала принять прогрессивную шкалу налогообложения, выручив с нее средства на доплаты супругам.

Ранее глава Минтруда рассказал об ориентации на ценности в вопросе поддержки семей.

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