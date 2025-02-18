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Глава Минтруда рассказал об ориентации на ценности в вопросе поддержки семей

Глава Минтруда: в вопросе выплат за долгий брак ориентация на ценностную работу
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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Минтруд ориентирован на ценностную работу по популяризации семейных ценностей, заявил глава ведомства Антон Котяков, комментируя инициативу о финансовом поощрении россиян, находящихся в браке от 30 лет, пишет агентство ТАСС.

14 февраля, в День святого Валентина, «Российская газета» написала, что в Государственную думу внесут законопроект о выплатах семьям, которые находятся в многолетнем браке.

Выплату хотят распространять на тех, кто прожил в официальном браке 30, 40, 50, 60 и 70 лет. За 30 лет супружества предлагается разово выплачивать семье 30 тыс. рублей, за 40 лет — 40 тыс. рублей и так далее.

Котяков назвал инициативу хорошей, «чтобы поддерживать семьи, которые сквозь года пронесли свою любовь». Тем не менее, по его словам, ведомство в большей степени ориентировано на поддержку «посредством наших номинаций «Семья года»».

Вопрос с выплатами поднимается не в первый раз. Например, в августе председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в России нужно поддерживать семьи, в том числе следует ввести доплаты за долгий брак.

Ранее российская семья получила от государства выплату в 55 тысяч рублей.

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