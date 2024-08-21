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В Госдуме назвали суммы, которые планируется платить россиянам за долгий брак

Депутат Останина: за каждые пять лет брака нужно платить по пять тысяч рублей

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Depositphotos

В России нужно поддерживать семьи, в том числе следует ввести доплаты за долгий брак, считает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Чтобы профинансировать новую меру поддержки, она в беседе с НСН призвала принять прогрессивную шкалу налогообложения.

Напомним, кабмин не одобрил законопроект о закреплении выплат семейным парам, которые состоят в официальном браке 20 лет и более. Однако депутаты пообещали доработать его и повторно внести на рассмотрение этой осенью. Средства на выплаты следует брать с налогов, считает Останина.

«Нужно принять нормальный закон о прогрессивном налогообложении, чтобы брать с олигархов с ежегодным доходом больше 100 миллионов, не 22%, а 30%», — заявила парламентарий.

Также, по ее мнению, необходим может закон о национализации природных ресурсов, производства и торговли виноводочной продукции. Это поможет более справедливо распределять ресурсы и средства, тем более что люди в долгом браке имеют право на особо отношение со стороны государства, считает депутат.

Останина напомнила, что депутаты предлагают платить пять тысяч рублей за пять лет брака, по 10 – за 10 лет и так далее.

«Вопрос не в сумме, а во внимании, которое государство окажет семьям», — заключила депутат.

Ранее в Госдуме рассказали о новых выплатах, которые будут назначаться автоматически.

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