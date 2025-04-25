Шойгу заявил о нехватке производств продукции из редкоземельных металлов в РФ

Россия обладает одним из самых крупных запасов редкоземельных металлов в мире, однако стране не хватает производств для выпуска продукции из них. Об этом в интервью ТАСС заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Россия является одним из мировых лидеров по запасам редкоземельных металлов, расположенных в том числе в Красноярском крае, в Иркутской области, в Туве. Однако у нас отсутствуют производства, позволяющие выходить на конечную продукцию», — сказал Шойгу.

По его мнению, такие производства можно разместить в регионах Сибири, где присутствуют «значительные гидроэнергетические ресурсы», которые способны давать энергию как для добычи сырья, так и для выпуска электроники, электротехники и продукции иного назначения.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что объем выпуска продукции из редкоземельных металлов в РФ должен быть увеличен в разы. Это необходимо для обеспечения технологического суверенитета и снижения зависимости от импорта в критически важных отраслях, включая микроэлектронику, ВПК и «зеленую» энергетику.

Ранее Путин призвал ускорить создание жидкосолевого ядерного реактора.