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Шойгу заявил о нехватке производств продукции из редкоземельных металлов в РФ

Шойгу: РФ — одна из лидеров по редкоземельным металлам, но нужны производства
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россия обладает одним из самых крупных запасов редкоземельных металлов в мире, однако стране не хватает производств для выпуска продукции из них. Об этом в интервью ТАСС заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Россия является одним из мировых лидеров по запасам редкоземельных металлов, расположенных в том числе в Красноярском крае, в Иркутской области, в Туве. Однако у нас отсутствуют производства, позволяющие выходить на конечную продукцию», — сказал Шойгу.

По его мнению, такие производства можно разместить в регионах Сибири, где присутствуют «значительные гидроэнергетические ресурсы», которые способны давать энергию как для добычи сырья, так и для выпуска электроники, электротехники и продукции иного назначения.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что объем выпуска продукции из редкоземельных металлов в РФ должен быть увеличен в разы. Это необходимо для обеспечения технологического суверенитета и снижения зависимости от импорта в критически важных отраслях, включая микроэлектронику, ВПК и «зеленую» энергетику.

Ранее Путин призвал ускорить создание жидкосолевого ядерного реактора.

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