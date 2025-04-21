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Путин призвал ускорить создание жидкосолевого ядерного реактора

Путин поручил ускорить создание реактора для «выжигания» радиоактивных веществ
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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого ядерного реактора, необходимого для «выжигания» опасных радиоактивных веществ. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Представить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого реактора и модуля переработки отработавшего ядерного топлива», — говорится в сообщении.

Поручение должно быть исполнено до 1 июня. Ответственными за исполнение выступят премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

До этого кабмин утвердил энергетическую стратегию до 2050 года. Главными целями реализации данной стратегии являются обеспечение технологического суверенитета и безопасности РФ в энергетической сфере. Еще одной важной задачей остается обеспечение населения продукцией и услугами топливно-энергетического комплекса.

Также власти планируют ускорить темпы реализации проектов, цель которых заключается в перенаправлении поставок топлива на новые рынки дружественных государств.

Ранее Путин поручил создать полный цикл переработки редкоземельных металлов в РФ.

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