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В России оценили перспективы возвращения Visa и Mastercard

Глава ВТБ Костин не видит перспектив возвращения Visa и Mastercard в РФ
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Depositphotos

На данный момент нет серьезных перспектив для возвращения международных платежных систем Visa и Mastercard в Россию. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает ТАСС.

«Я пока не вижу больших перспектив этого. Сейчас затрагивалась тема, можно ли договориться с китайцами, чтобы вернули работу Union Pay. <…> Вот этот вопрос сейчас обсуждается», — сказал он.

В феврале экономист Антон Любич заявил, что на фоне возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном прогнозируется возвращение в Россию ушедших ранее западных компаний. По мнению эксперта, первыми работу возобновят платежные системы Visa и Mastercard, так как откат санкций начнется именно с финансового сектора.

Позже глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что платежные системы Visa и Mastercard не обращались в регулятор по вопросу своего возвращения в Россию. По ее словам, говорить о подобных решениях преждевременно.

Ранее в РФ отреагировали на прогнозы о возвращении Visa и Mastercard.

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