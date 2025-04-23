Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об изменении расчета НДФЛ для работающих родителей

Котяков: НДФЛ для ряда работающих родителей пересчитают по новой ставке
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

С 2026 года работающим родителям с двумя и более детьми планируют пересчитать ставку налога НДФЛ. Об этом рассказал министр труда Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что в результате будет пересчитан налог по ставке в 6%, разница будет возвращена. По оценкам Минтруда, такая новая выплата коснется 4,2 миллиона семей, где растут почти 10 миллионов детей.

При этом инициатива содержит в себе важное уточнение: среднедушевой доход при этом должен быть менее 1,5 прожиточных минимума.

Среди прочего Котяков рассказал, что планируется изменение пособия для мам-студенток. В настоящее время оно составляет 12,5 тысячи за 140 дней, но планируется уравнять его по отношению к прожиточному минимуму в месяц, соответственно, за 140 дней мама сможет получить более 90 тысяч рублей.

10 апреля стало известно, что в России с 2026 года начнет действовать налоговый кешбэк для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми до 23 лет, учащимися на очной форме в высшем учебном заведении.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова заявила, что освобождение женщин с детьми от уплаты НДФЛ станет значимой мерой поддержки для семей, направить сэкономленные средства родители смогут на воспитание ребенка.

Ранее россиян предупредили об обязанности отчитаться о доходах до 30 апреля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами