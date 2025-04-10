Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о новом кешбэке для семей с детьми

Юрист Адамс напомнил о новом налоговом кэшбеке для российских семей с детьми
close
Shutterstock

В России с 2026 года начнет действовать налоговый кешбэк для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми до 23 лет, учащимися на очной форме в высшем учебном заведении. ОБ этом пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение генерального директора Профессиональной юридической группы АИД Давида Адамса.

По словам юриста, работающие родители смогут вернуть часть уплаченного подоходного налога, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума региона. Данная норма уже закреплена в Федеральном законе.

Как отметил Адамс, сумму возврата определят как разницу между НДФЛ по ставке 13% и тем же налогом, рассчитанным по ставке 6%.

На этой неделе главный аналитик Neomarkets Олег Калманович сообщил, что зумеры могут позволить себе не работать после 40 лет, если накопят сумму в 69–90 млн рублей

По его словам, стратегия зумеров «накопить капитал к 40 годам и не работать» имеет плюсы и минусы. Калманович пояснил, что такая стратегия дает финансовую свободу и возможность распоряжаться временем по своему усмотрению, но требует жесткой экономии и несет риски — инфляция, непредвиденные расходы, нестабильность инвестиций. Эксперт сказал, что доходность инвестиций может быть ниже ожидаемой (из-за снижения ключевой ставки), что отодвинет обретение финансовой независимости.

Ранее россияне стали реже занимать деньги на чрезвычайные ситуации и еду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами