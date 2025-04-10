Россиянам рассказали о новом кешбэке для семей с детьми

В России с 2026 года начнет действовать налоговый кешбэк для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми до 23 лет, учащимися на очной форме в высшем учебном заведении. ОБ этом пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение генерального директора Профессиональной юридической группы АИД Давида Адамса.

По словам юриста, работающие родители смогут вернуть часть уплаченного подоходного налога, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума региона. Данная норма уже закреплена в Федеральном законе.

Как отметил Адамс, сумму возврата определят как разницу между НДФЛ по ставке 13% и тем же налогом, рассчитанным по ставке 6%.

На этой неделе главный аналитик Neomarkets Олег Калманович сообщил, что зумеры могут позволить себе не работать после 40 лет, если накопят сумму в 69–90 млн рублей

По его словам, стратегия зумеров «накопить капитал к 40 годам и не работать» имеет плюсы и минусы. Калманович пояснил, что такая стратегия дает финансовую свободу и возможность распоряжаться временем по своему усмотрению, но требует жесткой экономии и несет риски — инфляция, непредвиденные расходы, нестабильность инвестиций. Эксперт сказал, что доходность инвестиций может быть ниже ожидаемой (из-за снижения ключевой ставки), что отодвинет обретение финансовой независимости.

Ранее россияне стали реже занимать деньги на чрезвычайные ситуации и еду.