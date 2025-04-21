Россиян предупредили об обязанности отчитаться о доходах до 30 апреля

Ряду категорий граждан, которые в 2024 году получили доход, необходимо до 30 апреля подать декларацию в налоговую службу по месту регистрации. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он уточнил, что речь идет о доходах от продажи имущества, получения подарков, выигрыша, оказания услуг по договору гражданско-правового характера (ГПХ) или из источников, которые находятся за пределами Российской Федерации.

Как отметил эксперт, отчитаться о доходах также должны адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие и другие граждане, занимающиеся частной практикой.

Кроме того, он напомнил о наличии видов доходов, по которым НДФЛ уплачивается лицом на основании налогового уведомления от Федеральной налоговой службы (ФНС). Это распространяется на выигрыши в казино и залах игровых автоматов, проценты по вкладам, доходы, облагаемые по прогрессивной ставке НДФЛ, и на другие случаи, когда налог полностью или частично не удерживается работодателем.

В начале апреля партнер налоговой практики коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Иван Шиенок заявил, что штраф за неподачу налоговой декларации 3-НДФЛ за 2024 год составит 30% от суммы налога, который должен быть уплачен на ее основании. А неустойка может достигать 20–40% от суммы неуплаченного налога, предупредил он.

Ранее в Госдуме допустили повышение налогов.