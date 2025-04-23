Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иностранная авиакомпания планирует возобновить полеты в Россию

«Туркменские авиалинии» возобновят полеты в Россию с 1 мая
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпания «Туркменские авиалинии» (Turkmenistan Airlines) планирует возобновить авиасообщение с Россией с 1 мая. Об этом сообщает сайт перевозчика.

«Авиакомпания «Туркменистан» с 1 мая 2025 года возобновляет пассажирские рейсы по маршрутам АшхабадМосква — Ашхабад и Ашхабад — Казань — Ашхабад», — говорится в сообщении.

В пресс-службе перевозчика добавили, что билеты можно приобрести в авиакассах.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Вашингтон считает, что перед восстановлением авиасообщения с Россией необходимо добиться каких-то сдвигов в украинском вопросе.

28 декабря 2024 года стало известно, что «Туркменские авиалинии» приостановили полеты из Ашхабада в Москву на месяц.

Ранее в США заявили, что переговоры с Россией движутся к снятию американских санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами