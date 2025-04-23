Иностранная авиакомпания планирует возобновить полеты в Россию

«Туркменские авиалинии» возобновят полеты в Россию с 1 мая

Авиакомпания «Туркменские авиалинии» (Turkmenistan Airlines) планирует возобновить авиасообщение с Россией с 1 мая. Об этом сообщает сайт перевозчика.

«Авиакомпания «Туркменистан» с 1 мая 2025 года возобновляет пассажирские рейсы по маршрутам Ашхабад — Москва — Ашхабад и Ашхабад — Казань — Ашхабад», — говорится в сообщении.

В пресс-службе перевозчика добавили, что билеты можно приобрести в авиакассах.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Вашингтон считает, что перед восстановлением авиасообщения с Россией необходимо добиться каких-то сдвигов в украинском вопросе.

28 декабря 2024 года стало известно, что «Туркменские авиалинии» приостановили полеты из Ашхабада в Москву на месяц.

Ранее в США заявили, что переговоры с Россией движутся к снятию американских санкций.