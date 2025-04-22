Китай предложил Японии вместе противостоять тарифам США

Китайские власти предложили Токио скоординировать работу против пошлинной политики Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в кабмине Японии.

По данным журналистов, письмо с таким содержанием поступило от премьера госсовета Китая Ли Цяна премьер-министру Японии Сигэру Исибе. Токио намерен отреагировать на предложение Пекина осторожно, так как является союзником Вашингтона.

1 апреля Китай, Япония и Южная Корея договорились совместно противостоять торговым ограничениям США и укрепить взаимные поставки электронных компонентов. Согласно договоренностям, КНР намерена закупать микросхемы у японских и южнокорейских производителей.

Позднее Штаты и Япония провели переговоры на тему пошлин.

Ранее сообщалось, что США введут пошлину в 3521% на одну категорию товаров.