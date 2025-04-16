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Трамп анонсировал переговоры США и Японии по пошлинам

Трамп: США и Токио проведут переговоры по пошлинам 16 апреля
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Evelyn Hockstein/Reuters

США и Япония в среду, 16 апреля, проведут переговоры, посвященные пошлинам и военной поддержке. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Япония прибудет сегодня, чтобы обсудить пошлины, стоимость военной поддержки и «честную торговлю». Я буду присутствовать на встрече вместе с министром финансов [Скоттом Бессенти] и [министром] торговли [Говардом Латником]», — написал американский лидер.

Трамп добавил, что надеется на достижение «чего-то хорошего» для США и Японии по итогам предстоящей встречи.

1 апреля Китай, Япония и Южная Корея договорились совместно противостоять торговым ограничениям США и укрепить взаимные поставки электронных компонентов. Согласно договоренностям, КНР намерена закупать микросхемы у японских и южнокорейских производителей.

16 апреля Трамп заявил, что США получают рекордные суммы денег благодаря ранее введенным импортным пошлинам. По словам главы государства, доходы от тарифов позволяют снизить цены почти на все товары в стране, в том числе бензин и продовольствие.

Ранее эксперт оценил влияние пошлин Трампа на мировую экономику.

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