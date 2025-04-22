На Западе рассказали о зависимости Украины от Европы в закупках российского газа

Украина зависит от европейских стран в закупках российского газа, который она вынуждена закупать по высокой цене. Об этом в социальной сети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Украина покупает российский газ, поставляемый по «Турецкому потоку» после того, как европейские трейдеры подняли цену», — сказал эксперт.

Накануне первый замглавы энергетического комитета Рады Алексей Кучеренко заявил, что Украина «точно» покупает российский газ, который поступает в Европу через газопровод «Турецкий поток».

В апреле сообщалось, что уровень запасов газа в подземных хранилищах газа Украины достиг абсолютного минимума. В «Газпроме» отмечали, что в этом сезоне к концу первого квартала отобрано 7,3 млрд куб. м, что на треть больше, чем было закачано летом.

До этого премьер федеральной земли Тюрингия в центре Германии Марио Фогт в интервью Der Berliner Zeitung допустил, что в будущем Россия снова будет поставлять газ Германии.

Ранее Украина нарастила импорт природного газа вдвое.