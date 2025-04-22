Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе рассказали о зависимости Украины от Европы в закупках российского газа

Профессор Дизен: Украина зависит от Европы в закупках российского газа
close
РИА Новости

Украина зависит от европейских стран в закупках российского газа, который она вынуждена закупать по высокой цене. Об этом в социальной сети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Украина покупает российский газ, поставляемый по «Турецкому потоку» после того, как европейские трейдеры подняли цену», — сказал эксперт.

Накануне первый замглавы энергетического комитета Рады Алексей Кучеренко заявил, что Украина «точно» покупает российский газ, который поступает в Европу через газопровод «Турецкий поток».

В апреле сообщалось, что уровень запасов газа в подземных хранилищах газа Украины достиг абсолютного минимума. В «Газпроме» отмечали, что в этом сезоне к концу первого квартала отобрано 7,3 млрд куб. м, что на треть больше, чем было закачано летом.

До этого премьер федеральной земли Тюрингия в центре Германии Марио Фогт в интервью Der Berliner Zeitung допустил, что в будущем Россия снова будет поставлять газ Германии.

Ранее Украина нарастила импорт природного газа вдвое.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами